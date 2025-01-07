بالصدفة وبطريقة عفوية، قصة حسناء تونسية تحولت من راعية أغنام إلى نجمة تيك توك (صور)

سبحان مغير الأحوال، فجأة تحولت راعية أغنام في تونس إلى نجمة على تطبيق "تيك توك.

وكانت "جودة الجريسي، نشرت مقاطع فيديو وثّقت من خلالها حياتها اليومية وتفاصيل عملها، ونشرت عن طريقها رسائل تحثّ على العمل وعدم الاستسلام للبطالة.

ولفتت "جودة الجريسي"، وهي من أرياف مدينة سيدي بوزيد، الأنظار لها، بسبب عفويتها وبساطة أسلوبها وطريقة عيشها غير المصطنعة وجمالها الطبيعي، فظهرت مرّة مع أغنامها وأخرى تجني ثمار الزيتون، لتقدم صورة إيجابية عن المرأة الريفية.

وبفضل المحتوى الذي تنشره على تطبيق تيك توك، أصبح لدى جودة أكثر من نصف مليون متابع، كما استطاعت جمع ملايين المشاهدات والتفاعلات، حيث تجاوزت مشاهدات بعض مقاطعها المصورة المليون مشاهدة، وحققت انتشارا واسعا.

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