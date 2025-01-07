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رياضة

اليوم، الأهلي يسعى لإرضاء جماهيره الغاضبة على حساب سموحة في الدوري

الأهلي وسموحة،فيتو
الأهلي وسموحة،فيتو

الدوري المصري، يستضيف إستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء مباراة النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة 

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وأرضاء جماهيره الغاضبة حيث  غابات الانتصارات عن الفريق خلال أخر مباراتان حيث تعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون برد بدوري أبطال إفريقيا. 

وعلي الجانب الأخر، يسعي الفريق السكندري هو الأخر في تحقيق نتيجة إيجابيه أمام الأهلي، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.     

طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة

ترتيب الأهلي  وسموحة في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر والقبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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