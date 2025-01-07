حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

حدث تاريخي تشهدة المملكة العربية السعودية عام 2026، حيث تستضيف عرض "رويال رامبل" ضمن عروض المصارعة الترفيهية "WWE".

وأعلن الاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية "WWE" إقامة عرض "رويال رامبل" في يناير 2026 في العاصمة السعودية الرياض.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث التاريخي خارج قارة أمريكا الشمالية.

"رويال رامبل" هو حدث سنوي مباشر من "WWE"، يتضمن نزالات للرجال والنساء، حيث يقوم الفائزون بإقصاء جميع المنافسين وضمان فرصة الحصول على بطولة في عرض "راسلمينيا".

ونقل الموقع الرسمي لـ"WWE"، تصريح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، بقوله: "إن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة رويال رامبل لأول مرة خارج أمريكا الشمالية يعكس التزام الهيئة العامة للترفيه المستمر بجلب أكبر وأهم الأحداث الترفيهية العالمية إلى المملكة".

وأضاف: "من خلال هذه الشراكة مع WWE، نهدف إلى تعزيز قطاع الترفيه وتقديم تجربة تجذب جمهورا واسعا".

وأتم: "نحن متحمسون لرؤية هذا الحدث التاريخي ضمن فعاليات موسم الرياض، ونتطلع إلى تقديم تجربة استثنائية لعشاق المصارعة من جميع أنحاء العالم، الذين نرحب بهم في جميع الفعاليات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".

بينما قال نيك خان رئيس "WWE": "نحن مؤسسة عالمية وكان من المنطقي توسيع علاقتنا مع المملكة من خلال جلب أحد أكبر أحداثنا السنوية إلى الرياض في 2026".

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