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خارج الحدود

إسرائيلي ومرتزقة أمريكيون، فنزويلا تعتقل 125 أجنبيا خططوا لانقلاب في البلاد

فنزويلا، فيتو
فنزويلا، فيتو

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو اعتقال 125 أجنبيًّا بينهم إسرائيلي للاشتباه في عملهم كمرتزقة للولايات المتحدة، وبتهمة التخطيط لانقلاب في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية "Agencia AJN" عن الوزير الفنزويلي قوله: "سنضمن السلام. وتأكدوا أن هذا سيكون هو الحال، فنحن ملتزمون بالسلام. وتوصية لأولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على ذلك (زعزعة البلاد): سوف ينهارون بشدة. وسوف نكون متشددين وحازمين للغاية في هذا الأمر".

يذكر أنه في عام 2009، قطع الرئيس الفنزويلي آنذاك هوغو تشافيز العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب التي شنتها ضد قطاع غزة.

وكان تشافيز وخليفته نيكولاس مادورو من المنتقدين الشرسين لإسرائيل، كما أعرب بعض زعماء الجالية اليهودية عن مخاوفهم من أن "تعمل الحكومة على تأجيج معاداة السامية".

وفي سياق متصل، قدمت منظمة صندوق "هند رجب" دعوى قضائية إلى محكمة تايلاندية ضد جندي إسرائيلي يتواجد في تايلاند، واتهمته بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وفقا لوثيقة صادرة عن دائرة الأبحاث في وزارة "الشتات ومكافحة معاداة السامية" الإسرائيلية يوم الإثنين.

وذكرت الوثيقة أن "صندوق هند رجب" يقف وراء الملاحقة القضائية للجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الحرب على غزة وتتهمهم بارتكاب جرائم حرب خلالها، وأنه يستخدم خدمات مكتب محاماة تايلاندي متخصص في قوانين الحرب والقوانين الإنسانية الدولية من أجل محاكمة جنود إسرائيليين.

وكان "صندوق هند رجب"، على اسم طفلة فلسطينية لقيت حتفها بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، قد قدم دعوى ضد جندي إسرائيلي تواجد في البرازيل نهاية الأسبوع الماضي لكنه تمكن من الهرب إلى خارج البرازيل.

وتوقعت الوثيقة الإسرائيلية أن يتصاعد نشاط "صندوق هند رجب" في الفترة القريبة المقبلة من خلال التعاون مع مكاتب محامين محليين في دول العالم.

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