أخبار مصر: موعد تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات، برد الشتاء يشعل أسعار النفط، القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قامت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى بإخطار الورش وإدارة وهندسة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف قطار العاصمة بتعديل على تشغيل القطار غدا الثلاثاء بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما الخميس المقبل، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.

قال الفنان السوري جمال سليمان إنه خرج من سوريا منذ نهاية عام 2011، ولم يتمكن من العودة إليها مرة أخرى، وذلك بسبب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

يزداد البحث من قبل المقبولين لحج الجمعيات الأهلية لعام 2025 حول موعد تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية 2025

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق الذي يُعرف أيضًا باسم بحر اليابان، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، بحسب فرانس برس.

منحت الحكومة فرصة جديدة لأصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد نهاية مهلة الترخيص في شهر ديسمبر من عام 2024.

أثارت المطربة إيناس عز الدين قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلانها نجاتها من أزمة صحية، مؤكدة أنها كانت بداية لجلطة في القلب.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن تخفيف العقوبات عن سوريا "بشكل مؤقت".

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية.

تستقبل وزارة الداخلية، طلبات راغبى الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025، عبر الموقع الإلكتروني؛ تمهيدًا لإجراء الاختبارات المقررة.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن موسم الشتاء هو موسم العدوى التنفسية، مؤكدا أن فيروس الصين الجديد HMPV يصيب الرئة ويشبه في إصابته فيروس الإنفلونزا، مشيرا إلى أن الفيروس موجود من سنوات وحدث له نشاط جديد في موسم الشتاء.

طلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين من الشرطة في البلاد تولي جهود إلقاء القبض على الرئيس المعزول يون سيوك يول.

ردت الفنانة مي فاروق، على حملة الهجوم التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي.

سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر الفراخ البيضاء نحو جنيه، بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي نحو جنيهان؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين 6 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أمس الأحد، إنه يتعين على نايجل فاراج أن يتنحى عن زعامة حزب الإصلاح البريطاني اليميني وذلك في سحب مفاجئ لدعمه للسياسي البريطاني.

علق الدكتور رياض درقاوي، استشاري مناعة، على انتشار فيروس HMPV في الصين، قائلا: إن هذا الفيروس ليس جديدًا مثل “كوفيد-19” ولكنه معروف منذ عام 2001، وتم اكتشافه قبل ذلك، لذا فإن حدوث إصابات سابقة به بين الناس أمر ممكن.

قرر رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وضع جيشه في حالة تأهب قصوى لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة من قبل إيران، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية أمس الأحد.

دخلت بنات الممثلة الشهيرة، ديمي مور، في نوبة من الصراخ، لحظة إعلان فوز والدتهم بجائزة أفضل ممثلة، عن أدائها في فيلم THE SUBSTANCE.

سجلت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين المبكرة، ارتفاعا ملحوظا، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بعاملين رئيسيين: الأول هو انخفاض درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي، ما يُتوقع أن يزيد الطلب على وقود التدفئة.

استخدم فلاديمير زيلينسكي كلمات بذيئة ضد حلفائه الغربيين باللغة الروسية، متهما الدول الغربية بعدم تزويد أوكرانيا بالمساعدات اللازمة في عام 2022.

أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ82 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2025 وسط حضور ومشاركة مجموعة ضخمة من أبرز نجوم الشاشة الكبيرة والصغيرة في لوس أنجلوس.

في مشهد حزين لم تشهده قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية من قبل، خرج الأهالي لتشييع جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث الطريق الإقليمي اتجاه مركز بلبيس.

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن إيطاليا في مرحلة متقدمة من المحادثات مع شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بشأن صفقة لتوفير شبكة اتصالات آمنة للحكومة– في أكبر مشروع من نوعه في أوروبا.

الصداع النصفي الدهليزي هو نوع من أنواع الصداع النصفي، حيث يكون الدوار أحد أعراضه الرئيسية.

يشعر الأشخاص الذين يعانون من الدوار بأنهم يتحركون عندما لا يكونون كذلك، أو أن محيطهم يتحرك حولهم عندما لا يكونون كذلك، ويمكن أن يكون الدوار مشابهًا لدوار الحركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.