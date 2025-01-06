رد قوي من مي فاروق بعد حملة الهجوم على حفل زفافها

ردت الفنانة مي فاروق، على حملة الهجوم التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي.

زيجة مي فاروق

وقالت مي فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "مش بعمل حاجة علشان أرضي الناس وكل اللي يهمني أرضي ربنا بالحلال، أنا باتجوز قدام الدنيا كلها وطول الوقت بحاول كل حاجة تبقى مظبوطة وبعد 6 سنين أم بأولادي لوحدي ومسئولة عن شغلي لوحدي جاء الوقت إني أفرح وأنبسط شوية".

بحث مي فاروق عن السعادة بزواجها

وتابعت: "أنا ست عايزة أنبسط وأولادي ينبسطوا معايا وبفرح بالحلال إيه المشكلة إني عملت فرح وإيه اللي يضايق الناس".

ولفتت الفنانة مي فاروق: "الحاجة اللذيذة إن الناس بدأت تحلل نظرة ابني ليا ونظرة بنتي ليا ويقولوا يا عيني دي متضايقة وزعلانة".

علاقة مي فاروق بإبنائها

وواصلت: "أنا محدش يعرف تفاصيل حياتي الشخصية، وأولادي أهم حاجة في حياتي وأي حاجة تانية تيجي بعدهم، ولو أولادي مش راضيين وزعلانين من حاجة أنا مش هاعملها، معقبة: "دول قالوا إني مضيتهم على إيصالات أمانة علشان يحضروا الفرح ودي حاجة غريبة وتدعو للضحك والسخرية".

واختتمت مي فاروق: "مليش دعوة بالناس المهم إني بعمل الصح واللى يرضي ربنا ويرضي ولادي وزوجي".

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