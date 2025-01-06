الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

حراك أمريكي لدعم انتقال سياسي وسلمي للسلطة فى سوريا

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما الخميس المقبل، مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع  القيادة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي "سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية سوريين".

ولم تحدد الخارجية الأمريكية بشكل فوري الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.

وبلينكن الذي يقوم حاليًّا بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقًا إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرنسيس.

وأطاحت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس السوري بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي بعد حرب دامية استمرت 13 عامًا.

ومذاك، تأمل القوى الغربية بحذر في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي تسببت بها الحرب السورية ووصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية.

وزار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سوريا الجمعة، لكن الزيارة طغى عليها مصافحة قائد الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع لبارو فقط، وإحجامه عن مصافحة بيربوك لأسباب دينية كونها امرأة.

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