الأول في 2025، كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق الذي يُعرف أيضًا باسم بحر اليابان، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي، بحسب فرانس برس.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان "أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق".

وتزامن إطلاق الصاروخ الاثنين مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سيول لإجراء محادثات مع عدد من وزرائها الرئيسيين.

وهذه التجربة الصاروخية لبيونج يانج هي الأولى في العام الجديد، وتأتي بعد آخر تجربة في نوفمبر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب الأكثر تطورًا وقوة.

وكان هذا أول اختبار أسلحة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون منذ اتهامه بإرسال جنود لمساعدة روسيا في قتال أوكرانيا.

وردا على ذلك، أطلقت كوريا الجنوبية صاروخًا باليستيا في البحر في استعراض للقوة.

ودخلت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية منذ أسابيع بعد محاولة رئيسها يون سوك سول فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، قبل أن يتم عزله لاحقًا وإصدار مذكرة اعتقال بحقه.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الجنوب بأنه في حالة "فوضى" وشلل سياسي مع محاولة المحققين تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون.

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