القائمة الكاملة لـ جوائز جولدن جلوب 2025

أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ82 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2025 وسط حضور ومشاركة مجموعة ضخمة من أبرز نجوم الشاشة الكبيرة والصغيرة في لوس أنجلوس.

واحتفى الحفل بأكبر الإنجازات في السينما والتلفزيون التي تم تقديمها على مدار الأشهر الـ12 الماضية، وجاءت القائمة الكاملة للجوائز كالتالي:

- أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في السينما زوي سالدانيا عن فيلم Emilia Pérez.



- جائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد في السينما كيران كولكين عن A REAL PAIN.



- جائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني فجاءت من نصيب هيرويوكي سانادا عن مسلسل SHŌGUN.

- جائزة أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني جين سمارت عن مسلسل HACKS.



- أفضل أداء لممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني جيسيكا غانينج عن دورها في مسلسل BABY REINDEER.

- وحصد تادانوبو أسانو جائزة أفضل أداء لممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل SHŌGUN.

- جائزة الجولدن جلوب لأفضل سيناريو بيتر ستروجان عن فيلم Conclave

- واقتنص جائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني جيرمي ألن وايت عن دوره في مسلسل THE BEAR.

- فاز فيلم Flow بجائزة أفضل أنيميشن

- فاز سيباستيان ستان بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل عن الفيلم المعنون بـ A Different Man

- حصد فيلم Emilia Pérez على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

- اقتنصت جودي فوستر جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة في مسلسل ثصير عن دورها في مسلسل Night Countr

- وفازت ديمي مور بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم سينمائي - موسيقي/كوميدي عن دورها في فيلم The Substance

- فيما فاز كولين فاريل بجائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير عن دوره بمسلسل The Penguin.

جولدن جلوب 2025

وكانت من أبرز النجوم الذي حضروا إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025 كل من؛ نيكول كيدمان، وزندايا، وأنجلينا جولي، وتيموثي شالاميت، وكولمان دومينغو، وديمي مور، وأريانا غراندي.

وكان هذا العام أيضًا عامًا هائلًا للمواهب البريطانية مع وجود نجوم كـ سينثيا إيريفو، وكيت وينسلت، ودانييل كريج، ورالف فاينز، وهيو جرانت، وإيدي ريدماين، ونجوم فيلم Baby Reindeer جيسيكا جانينج وريتشارد جاد، وكوكبة أخرى من النجوم..

ومن بين المقدمين الذين أشعلوا الحفل بظهورهم؛ أندرو جارفيلد، فيولا ديفيس، أنتوني ماكي، أنيا تايلور جوي، كولمان دومينجو، أولي كرافاليو، ميشيل يوه، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، ديمي مور، دواين جونسون، سيث روجن، راشيل بروسناهان، إدغار راميريز، إلتون جون، جال جادوت، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، أوكوافينا، مارغريت كواللي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميندي كالينج، نيكولاس كيج، سلمى حايك بينولت، سارة بولسون، شارون ستون، فين ديزل، زوي كرافيتز.

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