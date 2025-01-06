جمال سليمان: نظام الأسد منعني من المشاركة في دفن والدي ووالدتي وأخذ العزاء

قال الفنان السوري جمال سليمان إنه خرج من سوريا منذ نهاية عام 2011، ولم يتمكن من العودة إليها مرة أخرى، وذلك بسبب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" تقديم الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية: "تقريبا قضيت رأس السنة 2011 \ 2012 في سوريا، ورحت مصر كان عندي تصوير، وفي غيابي 53 عنصر أمن من كل الفروع الأمنية اقتحموا بيتي وحطموه".

وتابع جمال سليمان: "وصلني خبر بعدم الرجوع، ومن ذلك التاريخ ما رجعت، وطلبت من زوجتي تسافر فورا على مصر مع ابني محمد ووالدها، وفي المطار والدها عرف إنه ممنوع من السفر، ومن وقتها لا يستطيع مغادرة سوريا".

وأكمل: "توفي والدي ووالدتي في 2013، ومع الأسف ما قدرت أشارك في دفنهم أو إلقاء النظرة الأخيرة وأخذ العزاء".

يذكر أن جمال سليمان كشف مؤخرا عن تحضيرات تجري حاليا لتناول كواليس أحد السجون السورية التي تردد اسمها خلال الفترة الماضية في مسلسل تليفزيوني.

وقال جمال سليمان في تصريحات لبرنامج ET بالعربي مع الإعلامية رندة جبر: "نحن بصدد تحضيرات مسلسل عن سجن صيدنايا، ومؤلف العمل أنجز كتابة المسلسل منذ 3 أشهر، واستغرقت الكتابة أكثر من سنة".

وأضاف جمال سليمان: "كان عندنا مشكلة في الكاستنج، في ممثلين سوريين كتير كانوا خايفين يشاركوا، وكانت الفكرة التصوير في الأردن لعدم إمكانية التصوير في سوريا".

وتابع: "العمل جريء ويحكي كيف استخدام النظام السوري سجن صيدنايا، وكيف كان يدير السجون وحياة السجناء، وإن شاء الله يشارك به نخبة من الفنانين السوريين، ونرجع نجتمع كلنا في عمل يحكي الحقيقة".

يذكر أن جمال سليمان يتعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز في مسلسل جديد يحمل اسم "أهل الخطايا"، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل الطاووس في رمضان 2021.

ومسلسل "أهل الخطايا" يتكون من 15 حلقة تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي ويعرض في رمضان 2025، وكشف جمال سليمان أن المسلسل فيه جزء من الخيال وأعمال السحرة.

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