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صحة ومرأة

هل فيروس HMPV بنفس خطورة كورونا؟ استشاري مناعة يوضح

فيروس HMPV، فيتو
فيروس HMPV، فيتو

علق الدكتور رياض درقاوي، استشاري مناعة، على انتشار فيروس HMPV  في الصين، قائلا: إن هذا الفيروس ليس جديدًا مثل “كوفيد-19” ولكنه معروف منذ عام 2001،  وتم اكتشافه قبل ذلك، لذا فإن حدوث إصابات سابقة به بين الناس أمر ممكن.

 

مناعة ضد فيروس HMPV 

وأضاف: هناك أجسام مضادة موجودة بالفعل لدى الكثيرين، وهو ما يعكس وجود مناعة ضد فيروس HMPV ، على عكس كورونا الذي كان فيروسًا جديدًا وانتشاره كان غير متوقع بسبب غياب المناعة.

 

أحد مسببات نزلات البرد والحمى 

 

وأوضح الدكتور درقاوي، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فيروس HMPV يعد من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد أو الحمى أو الإنفلونزا، ويتم اختبار وجوده في المستشفيات عند إصابة المرضى بعدوى تنفسية شديدة أو أنفلونزا حادة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب رئوي، مع إمكانية حدوث فشل رئوي، ولكن ليس بنفس درجة "كوفيد-19"، مؤكدًا أنه لا يوجد فشل تنفسي كما حدث في فترة انتشار فيروس كورونا، ولا "عاصفة السيتوكين" التي كانت تؤدي إلى الوفاة.

خطورة فيروس HMPV 

وفي ختام تعليقه، أكد الدكتور درقاوي أن الفيروس HMPV ليس بنفس خطورة "كوفيد" ولا يتسبب في أعراض شديدة في معظم الحالات، مشيرًا إلى أنه يجب توخي الحذر ولكن لا داعي للذعر، حيث إن الإصابات يمكن التعامل معها بشكل طبيعي.
 

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