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أخبار مصر

بمناسبة إجازة أعياد الميلاد، تعديل على تشغيل قطار العاصمة غدا الثلاثاء

قطار العاصمة، فيتو
قطار العاصمة، فيتو
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قامت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى بإخطار الورش وإدارة وهندسة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف قطار العاصمة بتعديل على تشغيل القطار غدا الثلاثاء بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة. 

 

وأعلنت الصفحة الرسمية للشركة المشغلة للقطار الكهربائى، تقليل زمن التقاطر غدا الثلاثاء 7 يناير؛ لتسهيل انتقالات الإخوة الأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد.  

وأكدت الشركة أنه سيتوفر قطار كل ١٥ دقيقة، بالتناوب بين محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

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