الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

واشنطن تعتزم تخفيف العقوبات عن سوريا

العاصمة السورية دمشق،
العاصمة السورية دمشق، فيتو

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن تخفيف العقوبات عن  سوريا "بشكل مؤقت".

وأكدت الصحيفة أن "تفكير واشنطن في تخفيف العقوبات عن سوريا يأتي دعما للإدارة الجديدة".

وأشارت إلى أن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، وفق قولها.

وأضافت الصحيفة "يؤكد القرار حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية".

ونقلت عن مسؤولين قولهم، إن الخطوة المحدودة التي وافقت عليها الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم خدمات أساسية، مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

وقال المسئولون إن الإعفاء، الذي سيكون متاحا في البداية لمدة ستة أشهر، من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى الحصول على إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة سوريا استخدام الإمدادات، وفق ما نقلت الصحيفة عنهم.

من جهته، نقل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمس الأحد، خلال زيارته للدوحة توجسات الإدارة السورية فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، مجددا مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات عن الشعب السوري.

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