الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

تزامنا مع فتح باب التقديم، 10 شروط للقبول في معهد معاوني الأمن 2025

معهد معاونى الأمن،
معهد معاونى الأمن، فيتو

تستقبل وزارة الداخلية، طلبات راغبى الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025 ، عبر الموقع الإلكتروني؛ تمهيدًا لإجراء الاختبارات المقررة.

ووضعت وزارة الداخلية، شروطا للقبول في معهد معاوني الأمن 2025، والتي تضمنت أبرزها؛ ألا يكون المتقدم متزوجا أو سبق فصله من وظيفة حكومية.

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لينك تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

 شروط للقبول فى معهد معاوني الأمن 2025 

 

1. أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية.

2. السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا 

3- وألا يزيد على 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

4. المؤهل الدراسي: الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

5. السمعة: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة

6- السجل الجنائي: ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7. الارتباط بالإرهاب: ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون.

8. الفصل الوظيفي: ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

9. اللياقة الصحية والبدنية: اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية

10- ألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

11. الحالة الاجتماعية ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

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