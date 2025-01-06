تشييع جثامين 3 من ضحايا حادث الإقليمي بالشرقية (صور)

في مشهد حزين لم تشهده قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية من قبل، خرج الأهالي لتشييع جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث الطريق الإقليمي اتجاه مركز بلبيس.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على ضحايا الحادث بمسجد آل مشهور، وتم دفنهم بمقابر القرية وسط بكاء الأهل والأقارب، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وداع مهيب، نعوش 3 من قرية واحدة بالشرقية، فيتو

وداع مهيب، نعوش 3 من قرية واحدة بالشرقية

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أه‍الي قرية السعديين مركز منيا القمح عقب مصرع 3 من أبناء القرية، إثر حادث تصادم ميكروباص مع سوزوكي أعلى الطريق الإقليمي مركز بلبيس.

ضحايا حادث الطريق الاقليمى،فيتو

وفاة 3 من قرية واحدة في حادث مروري بالشرقية

واتشحت المنازل بالسواد حزنا على فقد “مسعد الخطيب”و"رضا حسن"و"محمد السيد درويش"الذين لقوا مصرعهم في حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم مروع بالشرقية، فيتو

مواقع التواصل تتحول لسرادق عزاء لنعي الضحايا

ونعى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث تحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء، وقال بعض أهالي القرية "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسى خيرة أبناء القرية، كانوا من أكثر الناس خلقًا وأدبًا، لا نزكيهم على الله، ونحتسبهم عنده من الشهداء".

ضحية حادث الطريق الاقليمى،فيتو

تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم مروع بالشرقية

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكي، أعلى الطريق الإقليمي اتجاه مدينة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3، وإصابة 13 آخرين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

وتم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي بلبيس المركزي والسعديين المركزى لتلقي العلاج، والتحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم مروع بالشرقية،فيتو

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم مروع بالشرقية،فيتو1

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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