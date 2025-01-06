إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن إيطاليا في مرحلة متقدمة من المحادثات مع شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك بشأن صفقة لتوفير شبكة اتصالات آمنة للحكومة– في أكبر مشروع من نوعه في أوروبا.

وقال تقرير وكالة بلومبرج، نقلا عن مصادر إن المسئولين الإيطاليين يتفاوضون على صفقة قيمتها 1.5 مليار يورو (حوالي 1.6 مليار دولار) تهدف إلى تزويد إيطاليا بمجموعة كاملة من خدمات التشفير عالي المستوى لخدمات الهاتف والإنترنت التي تستخدمها الحكومة.

وأضاف إن المناقشات جارية، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الذي يمتد لخمس سنوات.

وأشارت المصادر إلى أنه قد تمت الموافقة بالفعل على المشروع من جانب أجهزة الاستخبارات الإيطالية ووزارة الدفاع الإيطالية.

وبدا أن المفاوضات، التي كانت متعثرة حتى وقت قريب، تحرز تقدما بعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للرئيس المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أول أمس السبت.

وأضافت المصادر أن الصفقة تشمل أيضا توفير خدمات اتصالات للجيش الإيطالي في منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى توفير ما يسمى بخدمات الاتصال المباشرة عبر الأقمار الصناعية للهواتف الخليوية في إيطاليا لاستخدامها في حالات الطوارئ مثل الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية.

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