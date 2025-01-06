أول تعليق من إيناس عز الدين بعد نجاتها من الإصابة بجلطة في القلب

أثارت المطربة إيناس عز الدين قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلانها نجاتها من أزمة صحية، مؤكدة أنها كانت بداية لجلطة في القلب.

الحالة الصحية للمطربة إيناس عز الدين

وكشفت المطربة إيناس عز الدين عن وضعها الصحي بالوقت الحالي، وقالت في تصريح خاص لفيتو: “الموضوع كان بسبب حزن كان كبير، فجأة حسيت بنغزة شديدة في قلبي وشبه توقف في ذراعي الأيسر مع تقل في حركة ذراعي الأيمن”.

وأضافت إيناس: “نُقلت إلى المستشفى على الفور، وأنا كنت متوقعة أنها بداية جلطة في القلب، ولكني أصبحت بصحة أفضل بالوقت الحالي بسبب بعض الأدوية”.

وكانت المطربة إيناس عز الدين قد قالت في منشور على موقع فيس بوك: “ربنا وحده اللي نجاني الفجر من جلطة بالقلب والحمد لله إني انتبهت إنها بداية جلطة ولحقت نفسي الزعل بيعتصر القلب والروح”.

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