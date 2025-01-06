الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب لمواجهة هجوم إيراني محتمل

دفاعات إسرائيلية،
دفاعات إسرائيلية، فيتو

قرر رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وضع جيشه في حالة تأهب قصوى لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة من قبل إيران، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية أمس الأحد.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية، من بينها موقع "واللا"، عن هاليفي قوله إن هذا القرار جاء بهدف "الاستعداد لمواجهة إجراءات تخريبية محتملة من قبل إيران في الأيام المقبلة".

ولفت الموقع الفارسي لقناة "يورونيوز" نقلًا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن القرار جاء في أعقاب تقارير تفيد بزيادة التحديات الداخلية للنظام الإيراني، خاصة بعد تضرر وكلاء طهران في لبنان وسوريا.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة إن إيران تواجه تحديات عديدة قبيل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، أبرزها انخفاض قيمة العملة الوطنية، وأزمات بنيوية في قطاع الطاقة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وأوضحت المصادر أن هذه الظروف قد تزيد من احتمالات قيام إيران بعمل عسكري ضد إسرائيل.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن "الحرس الثوري الإيراني بدأ أخيرًا محاولات جديدة لإعادة بناء القوى الوكيلة" في المنطقة، لا سيما "حزب الله في لبنان".

ونقلت عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن "هناك تغييرات جارية في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، سواء من خلال التحركات العسكرية أو البرامج الاقتصادية"، ما أثار "قلق المسؤولين الإيرانيين بشأن مستقبل المنطقة وأثرها على رؤيتهم الاستراتيجية".

وأخيرًا، شدد عدد من المسؤولين الإيرانيين على ضرورة تنفيذ الجولة الثالثة من الهجوم على إسرائيل بعنوان عملية "الوعد الصادق 3".

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إيران طهران لبنان سوريا دونالد ترامب البيت الأبيض الحرس الثوري الإيراني حزب الله

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