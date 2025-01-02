أخبار الحوادث اليوم: زیارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأھیل بمناسبة عید الميلاد.. تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الهرم الأسرية.. تطور جديد بشأن قضية اللاعب أحمد ياسر المحمدي

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

حددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلسة 27 يناير المقبل، كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، على حكم السجن المشدد 3 سنوات، بتهمة التعدي على فتاة أجنبية في قطر، وذلك أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال برئاسة المستشار محمد محمود محمد.



كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر.

شهدت قرية الحلافي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، منذ قليل، مقتل 4 أشخاص مسجلين خطر من ضمن بور الإجرامية الخطر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة أثناء تنفيذ حملة أمنية مكبرة على الهاربين من الأحكام وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سوهاج تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الامنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة ومجموعة بؤر إجرامية أثناء قدامهم بحملة أمنية مكبرة على العارفين من تنفيذ الأحكام.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 10سنين وغرامة 100الف بمنطقة منشأة ناصر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها وبتقتيشه عثر بحوزته علي الحشيش المخدر وكمية من أقراص الترامادول ومبلغ مالي.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 10 سنين وغرامة 100الف بمنطقة منشأة ناصر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها وبتفتيشه عثر بحوزته علي الحشيش المخدر وكمية من أقراص الترامادول ومبلغ مالي.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات ومصرع 4 من عناصرها في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالسويس، وضبط تشكيل عصابي للاتجار في الأقراص المخدرة بالإسكندرية.

شهدت قرية كفر صناديد، التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية، اليوم حادثًا أليمًا، أسفر عن مصرع ثلاثة شباب كانوا يستقلون دراجتهم النارية بعد اصطدامهم مع سيارة نقل.

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثتي عروسين لقيا مصرعهما داخل شقتهما بمنطقة الشروق، نتيجة لتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من “منقل الفحم” الذي كان يستخدمه العروسان في تدخين الشيشة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغًا يفيد بالعثور على العروسين في حالة من التيبس بسبب مرور عدة أيام على وفاتهما داخل مسكنهما.



وأثناء الفحص، تبين أن الغاز المنبعث من الفحم المستخدم في إعداد الشيشة هو السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث تسرب الغاز في المكان مغلق، ما أدى إلى اختناق العروسين وفقدان حياتهما.

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته في الهرم، إلى جلسة 5 يناير الجاري

كانت البداية بمشادة كلامية وقعت بين الجاني والمجني عليهم، بسبب عدم موافقة الأول على ذهاب شقيقته الصغرى بصحبة شقيقتها الكبرى وزوجها إلى منزلهما للمكوث معهما ليلة الجريمة، لتكون النهاية "مذبحة بدم بارد".

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء والنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل (زیارة استثنائية واحدة فقط) خلال الفترة من یوم الأربعاء الموافق 8/1/2025 وحتى یوم الخمیس الموافق 23/1/2025.

یأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبیق السياسة العقابية بمنھجھا الحدیث، وتوفیر أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأھیل وإتاحة الفرصة لھم للقاء ذویھم بمختلف المناسبات.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، فى ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكباري والطرق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تكوين مالك مخزن خردة، و3 عمال - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية، تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى بإستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن الخردة المشار إليه.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة)، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.