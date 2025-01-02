الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

مصدر أمني: مقتل عنصر إجرامى بعد إطلاق النيران على الشرطة وحيازة مخدرات بالمنيا

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 نفى مصدر أمني  بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص استهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوى بالمنيا لمواطن - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعه.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور ( شقى خطر– سبق اتهامه فى  13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "اتجار بالمخدرات – خطف تحت تهديد السلاح – تصنيع أسلحة – سرقة مواد بترولية - إستعمال قوة – سرقة بالإكراه").

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 وتم استهدافه بتاريخ 31 ديسمبر الماضى فى إطار إجراءات مقننة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده وورود معلومات مؤكدة تشير إلى اتخاذه مسكنه مقرًا للإتجار بالمواد المخدرة، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته على (كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو" – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات. 

وقال المصدر الأمنى، بأن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار تزييف الحقائق وتبنى إدعاءات العناصر الإجرامية لمحاولة تأليب الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.

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