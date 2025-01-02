النيابة تستدعي زوج ربة منزل تخلصت من حياتها حرقا في الصف

أمرت نيابة الصف باستدعاء زوج ربة منزل تخلصت من حياتها بإحدى قرى مدينة الصف على الانتحار حرقًا، لسماع أقواله، وصرحت بدفن جثة المتوفية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء المباحث الجنائية.

تلقى رئيس مباحث الصف المقدم أحمد حسانين، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع ربة منزل عقب إشعالها النار في نفسها.

على الفور، انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين تخلص ربة منزل 22 عامًا من حياتها بعد أن أضرمت النار في نفسها داخل منزل والدها.

وأوضحت التحريات، أن المتوفاة كانت على خلافات مع زوجها تركت على إثره منزل الزوجية وتوجهت لمنزل والدها، فقررت إنهاء حياتها، لرفضها الرجوع له، وإصرارها على الطلاق منه، وكشفت التحريات أن النيران التهمت جسدها بالكامل، ولم يبقَ منها سوى الهيكل العظمي.

تحرّر محضر بالواقعة، وباشرت الجهات المختصة حاليًا تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.