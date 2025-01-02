الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

الداخلية تحذر المواطنين من شائعات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة

الداخلية تحذر المواطنين
الداخلية تحذر المواطنين من شائعات خطف الفتيات والأطفال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة خطف الفتيات والأطفال بمنطقتى المعادى والجيزة.

الداخلية تحذر المواطنين من شائعات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة 


وفي هذا السياق، رصدت المتابعة الإعلامية تنامى نشاط إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى.. حيث نشرت مقطع فيديو بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى تدعى خلاله وجود ظواهر جنائية وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادي والجيزة "على خلاف الحقيقة".

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وتبين من الفحص عدم ورود أية بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القناة المشار إليها لترويجهم ادعاءات كاذبة.

وأهابت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الانسياق خلف ما يتم بثه بمثل تلك القنوات المغرضة التى تروج لمخططات الجماعة الإرهابية بهدف زعزعة الثقة فى حالة الاستقرار الأمنى التى تنعم بها البلاد.

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أجهزة وزارة الداخلية تقنيات الذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

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