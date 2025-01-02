القبض على قائدي سيارتي ميكروباص لطمس لوحاتهما المعدنية بالغربية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدى سيارتين "ميكروباص" بطمس لوحاتهما المعدنية بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة.





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدي سيارتين"ميكروباص" بطمس لوحاتهما المعدنية بالغربية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وتبين ارتكابهما لمخالفات (عدم حمل ثمة تراخيص "قيادة، تسيير" – عدم تثبيت اللوحة المعدنية – طمس اللوحات المعدنية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

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