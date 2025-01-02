الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

التحقيقات: تدخين الشيشة ينهي حياة عروسين في الشروق

الشيشة
الشيشة

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثتي عروسين لقيا مصرعهما داخل شقتهما بمنطقة الشروق، نتيجة لتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من “منقل الفحم” الذي كان يستخدمه العروسان في تدخين الشيشة.


البداية كانت عندما تلقى  قسم شرطة التجمع بلاغًا يفيد بالعثور على العروسين في حالة من التيبس بسبب مرور عدة أيام على وفاتهما داخل مسكنهما.


وأثناء الفحص، تبين أن الغاز المنبعث من الفحم المستخدم في إعداد الشيشة هو السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث تسرب الغاز في المكان مغلق، ما أدى إلى اختناق العروسين وفقدان حياتهما.


وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت تحقيق في الواقعة.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع النيابة العامة

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