الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

مضبوطات بقرابة المليار
مضبوطات بقرابة المليار جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات ومصرع 4 من عناصرها في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالسويس، وضبط تشكيل عصابي للاتجار في الأقراص المخدرة بالإسكندرية.

 

 رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد والأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظتى (الإسكندرية – السويس).. وقد أسفرت الجهود عن:-

استهداف بؤرة إجرامية بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة السويس للإتجار بالمواد المخدرة تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها؛ "قتل - مخدرات - سلاح – إستعمال قوة – ضرب أفضى إلى موت" )، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع 4 منهم وضبط الأخير وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش أكثر من نصف طن – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، كيتامين" – 44 قطعة سلاح نارى "2 رشاش  متعدد،  7 بنادق آلية، 1 بندقية قناصة، 2 بندقية خرطوش، 32 طبنجة" – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية عملات "محلات - أجنبية" – 6 سيارات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")

كما أمكن ضبط تشكيل عصابى يضم ( 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ) تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالعقاقير المخدرة بالإسكندرية.

وضبط بحوزتهم (50 ألف قرص مخدر – 200 كيلو جرام "من بودرة الأقراص المخدرة" تعادل "1,2 مليون قرص مخدر" - كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيميائية المخدرة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

ضبط 3 تشكيلات عصابية بتهمة سرقة مهمات كهربائية ودراجات نارية بالدقهلية والغربية والشرقية

مصدر أمني: مقتل عنصر إجرامى بعد إطلاق النيران على الشرطة وحيازة مخدرات بالمنيا

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (860 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية الأقراص المخدرة و الأقراص المخدرة

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