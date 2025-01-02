المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بحيازة مخدرات في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 10سنين وغرامة 100الف بمنطقة منشأة ناصر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها وبتقتيشه عثر بحوزته علي الحشيش المخدر وكمية من أقراص الترامادول ومبلغ مالي.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر اثناء مرور دورية أمنية اشتبه في شخص يستقل سيارة مبلغ بسرقتها وبالاقتراب منه حاول الهرب وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي كيس اسود يحتوي علي المواد المخدرة وأقراص الترامادول وحقيبة بها مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة وحيازة المواد المخدرة بغرض الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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