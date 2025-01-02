الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بحيازة مخدرات في منشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 10سنين وغرامة 100الف بمنطقة منشأة ناصر
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تم ضبطه أثناء استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها وبتقتيشه عثر بحوزته علي الحشيش المخدر وكمية من أقراص الترامادول ومبلغ مالي.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر اثناء مرور دورية أمنية اشتبه في شخص يستقل سيارة مبلغ بسرقتها وبالاقتراب منه حاول الهرب وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.
وبتفتيشه عثر بحوزته علي كيس اسود يحتوي علي المواد المخدرة وأقراص الترامادول وحقيبة بها مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة وحيازة المواد المخدرة بغرض الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة تجارته.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منشأة ناصر النيابة العامة قسم شرطة منشأة ناصر

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي.. ضبط مأذون مزيف فى النزهة.. وإحالة بلوجر وآخر للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر "جي إتش بي"

تفاصيل إحالة بلوجر وصديقها للجنايات لاتهامهما بترويج مخدر اغتصاب الفتيات

إحالة بلوجر وآخر بتهمة حيازة مخدر "جي إتش بي" للمحاكمة
ads

الأكثر قراءة

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

الصور الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

الصور الحديثة تكشف ألاعيبها، إثيوبيا توقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك

منوعات

المزيد

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 2-1-2025 في السوق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية