الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

طعنات بالبطن والرقبة وراء مقتل شاب بسبب سيجارة حشيش في روض الفرج

قوات الأمن - أرشيفية
قوات الأمن - أرشيفية

كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية لجثة عاطل لقي مقتله على يد عاطلين، بسبب خلافات بينهم حول سيجارة تحتوي على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج أن الجثة لذكر في العقد الثالث من العمر. 

وأفادت المناظرة بأن جثة المجني عليه بها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالبطن والرقبة.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية تدخين سيجارة محشوة بالحشيش المخدر، أقدم فيها اثنان منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شمال القاهرة الكلية قسم شرطة روض الفرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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