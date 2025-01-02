التحريات تكشف سر مصرع شخص بطريق الإسكندرية الصحراوي

أمرت نيابة أكتوبر بتشريح جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالجيزة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص بالطريق الصحراوي.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية لا يحمل أوراق تحقيق شخصية، مرجحين أن الوفاة نتيجة حادث سير.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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