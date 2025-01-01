تفاصيل إحالة بلوجر وصديقها للجنايات لاتهامهما بترويج مخدر اغتصاب الفتيات

أحالت النيابة العامة بالتجمع، ملف اتهام صانعة محتوي وصديقها “أجنبي” لاتهامهم بحيازة مخدر جي اتش بي المعروف باسم “مخدر اغتصاب الفتيات” وذلك للمحاكمة الجنائية.

وترصد فيتو التفاصيل كاملة لضبط المتهمين بعد إحالتهما للمحاكمة كالآتي:

ضبطت قوات الأمن أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات" بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول"، "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا.

تحريات الادارة العامة لمكافحة المخدرات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بالإتجار فى مخدر (المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

ترويج المخدر بين الشباب نظير مقابل مادي

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة مخدرة - عدد من الأقراص المخدرة).

قيمة المضبوطات ١٤٥ مليون جنية

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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