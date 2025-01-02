الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الكبارى فى الجيزة

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لسرقة الكبارى فى الجيزة

 نجحت  أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، فى ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكبارى والطرق.

ضبط 16 شركة ومكتبا بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تكوين مالك مخزن خردة، و3 عمال - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية، تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى بإستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن الخردة المشار إليه.

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت حوالى 2,500 طن) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تم ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 16 شركة ومكتبا بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تشكيل عصابى بالجيزة تشكيلات العصابية تشكيل عصابى لسرقة تشكيل عصابي سقوط تشكيل عصابي ضبط تشكيل عصابي قطاع الأمن

مواد متعلقة

ضبط 16 شركة ومكتبا بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط بطل فيديو تعذيب وقتل الكلاب الضالة بالإسكندرية

مصدر أمني: مقتل عنصر إجرامى بعد إطلاق النيران على الشرطة وحيازة مخدرات بالمنيا

القبض على قائدي سيارتي ميكروباص لطمس لوحاتهما المعدنية بالغربية

الداخلية تحذر المواطنين من شائعات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة

القبض على 17 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بعزبة محسن بالإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

رواتب تصل لـ 200 ألف جنيه، مد التقديم على وظائف جديدة بالكويت

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

بعد تطبيق الضريبة، هذه الهواتف معفاة من الرسوم

كارثة جديدة في إثيوبيا، ظهور تشققات أرضية وفوالق ضخمة تبتلع الأشجار وتثير القلق (فيديو)

غضب أهلاوي من مفاوضات أكرم توفيق مع الشمال القطري

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 2 يناير 2025

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدلات حكام الدوري المصري الممتاز بعد زيادتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية