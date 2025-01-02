العثور على 2 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط عامل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة)، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.
العثور على 2 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل ورشة بالفيوم
وتم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بداخل الورشة على (قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
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