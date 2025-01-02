الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الهرم الأسرية لـ 5 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه والشروع في قتل زوج شقيقته في الهرم، إلى جلسة 5 يناير الجاري

كانت البداية بمشادة كلامية وقعت بين الجاني والمجني عليهم، بسبب عدم موافقة الأول على ذهاب شقيقته الصغرى بصحبة شقيقتها الكبرى وزوجها إلى منزلهما للمكوث معهما ليلة الجريمة، لتكون النهاية "مذبحة بدم بارد".

تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام التي ارتكبها شاب حيث قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته، حيث تبين أن المتهم مهتز نفسيًّا يعالج منذ فترة طويلة من مرض نفسي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 27 عامًا عاطل عن العمل يعاني من مرض نفسي حيث يعالج من الاكتئاب منذ فترة طويلة.

 

وأفادت  التحقيقات أنه يوم الحادث وفي أثناء جلوس أفراد العائلة يتناقشون سويًّا أبدت الأخت الصغيرة رغبتها في الذهاب رفقة شقيقتها المتزوجة والمبيت لديها في شقتها، فاعترض المتهم ورفض خروج شقيقته الصغرى مع الكبرى ما دفع زوج شقيقته للتحدث معه ومحاولة إثنائه عن رأيه، لكن تطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة تدخل فيها شقيقه الثاني، وأسرع على إثرها المتهم بإحضار سكين مسددًا عدة طعنات لشقيقه، وعندما حاولت والدته التدخل لإنقاذ نجلها سدد لها المتهم أيضًا عدة طعنات أصابت غالبيتها رقبتها، فأصابها بجرح ذبحي بينما أصاب زوج شقيقته بجروح طعنية وقطعية مختلفة.

أقوال شهود العيان في جريمة القتل

وكشف شهود العيان أن المتهم جلس على سرير موجود داخل غرفة نوم وبجواره جثث الضحايا التي سقطت أرضًا، وبدأ في إزالة الدماء الموجودة على السكين بقطعة قماش، وقام برميها من شباك الغرفة لتسقط في مدخل العقار المجاور".

 

وأكمل أحد شهود العيان سرد تفاصيل المشهد الأخير قبل حضور الشرطة التي تلقت بلاغًا من أحد الأهالى، لتنتقل على الفور قوة أمنية إلى مسرح الجريمة للوقوف على تفاصيلها، وقبل صعود رجال الشرطة الشقة، وقف الجاني وبدأ في ارتداء حذائه، مستعدًا لاستقبال الشرطة في حالة من اللامبالاة وصمت دون كلمة منه.

إحالة المتهم للمحكمة الجنائية لمعاقبة بتهمة القتل العمد

وكانت النيابة العامة بأكتوبر قد أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

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محكمة جنايات الجيزة الهرم مذبحة حدائق الأهرام

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