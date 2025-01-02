زیارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأھیل بمناسبة الاحتفال بـ عید الميلاد

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء والنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل (زیارة استثنائية واحدة فقط) خلال الفترة من یوم الأربعاء الموافق 8/1/2025 وحتى یوم الخمیس الموافق23/1/2025.



زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأھیل بمناسبة الإحتفال بــ "عید المیلاد المجید"

یأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبیق السياسة العقابية بمنھجھا الحدیث، وتوفیر أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأھیل وإتاحة الفرصة لھم للقاء ذویھم بمختلف المناسبات.

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