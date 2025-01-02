ضبط 3 تشكيلات عصابية بتهمة سرقة مهمات كهربائية ودراجات نارية بالدقهلية والغربية والشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية – الدقهلية - الشرقية)، من ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقات مهمات شركات الكهرباء والدراجات النارية.

وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المهمات المصلحية الخاصة بشركات الكهرباء باستخدام مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم (كمية من الزوايا والقطع الحديدية الخاصة بأبراج الضغط العالى وزنت 1,250 طن).. وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات والدراجة النارية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").



سرقات المهمات شركات الكهرباء والدراجات النارية بالدقهلية والغربية

وفى مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بإستخدام مركبة "توك توك" وبحوزتهم (سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجات النارية المستولى عليها - الأدوات والدراجة النارية "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة").

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (سيدة، 7 أشخاص"لـ 5 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات مركبات"التوك توك" بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (المركبات المستولى عليها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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