مقتل 4 مسجلين خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

شهدت قرية الحلافي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، منذ قليل، مقتل 4 أشخاص مسجلين خطر من ضمن بور الإجرامية الخطر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة أثناء تنفيذ حملة أمنية مكبرة على الهاربين من الأحكام وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سوهاج تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الامنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة ومجموعة بؤر إجرامية أثناء قدامهم بحملة أمنية مكبرة على العارفين من تنفيذ الأحكام.

ونتج عن مقتل كل من: محمد ح ق ٣٥ عاما و حمدان ح ح ق 30 عاما ومحمد عبد الفتاح فاضل ٤٥ عاما وعماد عبد الفتاح فاضل ٣٩ عاما جميعهم يقيمون بقرية الحلافي وتم نقل الجثامين إلى مستشفي سوهاج وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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