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محافظات

بيطري المنوفية يضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

محافظة المنوفية خلال
محافظة المنوفية خلال الجولة

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 19 ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 29 محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القوانين رقم 10 لسنة 1966، 281 لسنة 1994 بإجمالى مضبوطات ما يقرب من 2 طن لحوم ودواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

حملات موسعة بالمنوفية

وأشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ المنوفية فقد تم شن حملات موسعة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن، مؤكدًا على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.

فيما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها، مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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