مصرع 3 شباب في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالمنوفية

شهدت قرية كفر صناديد، التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية، اليوم حادثًا أليمًا، أسفر عن مصرع ثلاثة شباب كانوا يستقلون دراجتهم النارية بعد اصطدامهم مع سيارة نقل.

تفاصيل البلاغ بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني إخطارًا من مأمور مركز تلا، يفيد بحادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل، أسفر عن وفاة "ع.ج" و" ش.ا" و"أ.ح" من قرية كفر صناديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي محافظة المنوفية، بسبب وفاة الشباب الثلاثة في حادث تصادم، أثناء خروجهم للبحث عن لقمة العيش.

وأكد أهالي القرية أن المتوفين، كانوا يتمتعون بحسن الخلق، وخبر وفاتهم أصاب الجميع بالحزن، لافتين إلى أنهم في انتظار تشييع جثامينهم بعد انتهاء الإجراءات.

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