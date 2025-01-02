الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 شباب في تصادم دراجة نارية وسيارة نقل بالمنوفية

فيتو
فيتو

شهدت قرية كفر صناديد، التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية، اليوم حادثًا أليمًا، أسفر عن مصرع ثلاثة شباب كانوا يستقلون دراجتهم النارية بعد اصطدامهم مع سيارة نقل.

تفاصيل البلاغ بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني إخطارًا من مأمور مركز تلا، يفيد بحادث تصادم دراجة نارية وسيارة نقل، أسفر عن وفاة "ع.ج" و" ش.ا" و"أ.ح" من قرية كفر صناديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي محافظة المنوفية، بسبب وفاة الشباب الثلاثة في حادث تصادم، أثناء خروجهم للبحث عن لقمة العيش.

وأكد أهالي القرية أن المتوفين، كانوا يتمتعون بحسن الخلق، وخبر وفاتهم أصاب الجميع بالحزن، لافتين إلى أنهم في انتظار تشييع جثامينهم بعد انتهاء الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية المنوفية اليوم محافظة المنوفية منوفية منوف

مواد متعلقة

موعد الانتهاء من صيانة نزلة منوف بكوبري الباجور

محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة وكورنيش محلة منوف ويستمع لمطالب المواطنين

حملة أمنية تضبط 14 ديلر مخدرات بحوزتهم أسلحة في منوف

اصطدام قطار منوف - بنها بتوك توك عند مزلقان كفر شبرا

ads

الأكثر قراءة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

الصور الحديثة تكشف ألاعيبها، إثيوبيا توقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

وفاة مدرب عمال المنصورة أثناء مباراة طلخا بالقسم الرابع

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 2-1-2025 في السوق

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط القبول بمعاهد معاوني الأمن الدفعة الـ 11 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

أدعية مختارة في ليلة أول جمعة من شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية