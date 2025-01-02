الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 16 شركة ومكتبا بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 16 شركة ومكتب
ضبط 16 شركة ومكتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج

 تواصل  أجهزة وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"، والتى أسفرت عن ضبط  16 شركة ومكتبا خلال 24 ساعة الأخيرة.

 

شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص تنصب على راغبي الحج والعمرة

 وأكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام قيام ( 14 شركة سياحية _ 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط بطل فيديو تعذيب وقتل الكلاب الضالة بالإسكندرية

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام خاصة بالشركات والمكاتب  - صور جوازات سفر لأجانب – تذاكر طيران – مجموعة من كروت الدعاية - تأشيرات زيارة – دفاتر إيصالات استلام نقدية – برامج عمرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال على المواطنين قطاع الأمن

مواد متعلقة

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط بطل فيديو تعذيب وقتل الكلاب الضالة بالإسكندرية

مصدر أمني: مقتل عنصر إجرامى بعد إطلاق النيران على الشرطة وحيازة مخدرات بالمنيا

القبض على قائدي سيارتي ميكروباص لطمس لوحاتهما المعدنية بالغربية

الداخلية تحذر المواطنين من شائعات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة

القبض على 17 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بعزبة محسن بالإسكندرية

تحرير 1103 مخالفات ملصق إلكترونى خلال 24 ساعة

حالة الطرق اليوم، زحام مروري خانق بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة
ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

رواتب تصل لـ 200 ألف جنيه، مد التقديم على وظائف جديدة بالكويت

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

بعد تطبيق الضريبة، هذه الهواتف معفاة من الرسوم

غضب أهلاوي من مفاوضات أكرم توفيق مع الشمال القطري

كارثة جديدة في إثيوبيا، ظهور تشققات أرضية وفوالق ضخمة تبتلع الأشجار وتثير القلق (فيديو)

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 2 يناير 2025

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدلات حكام الدوري المصري الممتاز بعد زيادتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية