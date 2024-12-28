أخبار الفن اليوم: أنغام تتألق في حفلها بأبو ظبي.. تكريم اسم نبيل الحلفاوي بمعهد الفنون المسرحية.. ودنيا سمير غانم تروج لمسرحيتها الجديدة

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها حفل الفنانة أنغام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

انطلق حفل النجمة أنغام في دبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد احتفالًا برأس السنة، وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تواصلت مع فريق عمل مسلسل "سيد الناس" والجهة المنتجة فور علمها بالأخبار المتداولة بشأن الأزمة بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد.





طرح النجم المصري حسام حبيب مؤخرًا بوستر ألبومه الجديد، والذي أثار إعجاب متابعيه ومحبيه على منصات التواصل الاجتماعي، كما شوق حسام جمهوره لألبومه بنشر "برومو" موسيقي لإحدى الأغاني التي سوف يتضمنها الألبوم عبر حسابه على انستجرام وصفحته على فيس بوك.

مسلسل القدر، ينتظر عشاق المسلسلات المعربة انطلاق مسلسل القدر الذي يشارك به نخبة من نجوم لبنان وسوريا على شاشة التليفزيون.



تعرض منصة TOD قريبا مسلسل سراب الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم الفنان خالد النبوي والفنانة يسرا اللوزي.

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “حكيم باشا”.



قرر المطرب حسام حبيب طرح أغنيتين من ألبومه الجديد، الذي يعكف على الانتهاء من تسجيله خلال الفترة الحالية

تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير أحداث دورها في مسلسل حكيم باشا الذى تشارك فيه مع الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.





وصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، استعدادا لحفلها الغنائي هناك.

روج الفنان محمد سعد لفيلمه الجديد “الدشاش”، الذي يعود به إلى السينما، بعد غياب استمر لأكثر من أربعة سنوات، حيث نشر سعد مقطع فيديو له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ودعا جمهوره لمشاهدة الفيلم.

طرحت منصة TOD برومو تشويقيا جديدا لمسلسل سراب الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم الفنان خالد النبوي.





كرم منذ قليل، المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، اسم الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، وذلك خلال حفل ختام الدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربي الذي ينظمه المعهد.

روجت الفنانة دنيا سمير غانم لمسرحيتها الجديدة “مكسرة الدنيا” والتي تعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال أيام.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.