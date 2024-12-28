دنيا سمير غانم تروج لمسرحيتها الجديدة قبل عرضها في موسم الرياض

روجت الفنانة دنيا سمير غانم لمسرحيتها الجديدة “مكسرة الدنيا” والتي تعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال أيام.

وكتبت دنيا سمير غانم في تدوينة لها عبر حسابها على إكس: مسرحية #مكسرة_الدنيا من ٣ إلى ٧ يناير على مسرح محمد العلى في موسم الرياض.

المسرحية بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم.

مسلسل عايشة الدور

وكانت تعاقدت الفنانة دنيا سمير غانم مع المنتج محمد السبكي على مسلسل “عايشة الدور ”، لتخوض به موسم دراما رمضان المقبل.

وتعود دنيا سمير غانم للكوميديا مرة أخرى بهذا العمل، حيث تظهر في ثوب بنت الذوات التي تتعرض للعديد من المواقف في قالب كوميدي.

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