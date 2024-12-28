السبت 28 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد سعد يروج لفيلم الدشاش في مقطع فيديو جديد

محمد سعد, فيتو
محمد سعد, فيتو

روج الفنان محمد سعد لفيلمه الجديد “الدشاش”، الذي يعود به إلى السينما، بعد غياب استمر لأكثر من أربعة سنوات، حيث نشر سعد مقطع فيديو له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، ودعا جمهوره لمشاهدة الفيلم.

وقال سعد خلال الفيديو: “ إلى جمهوري في كل مكان، انتظروا عرض الدشاش يوم 1 يناير بالسينمات المصرية و7 يناير في سينمات الدول العربية ”

طرح البوستر التشويقي لفيلم الدشاش 

 الفيلم  بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى أبو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، ويأتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان الفنان محمد سعد انتهى من تصوير فيلم الدشاش الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع بالقاهرة، حيث يظهر سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك أطلق لحيته من أجل تجسيد تلك الشخصية، التي تشهد عودته للسينما.

 

 

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محمد سعد الدشاش فيلم الدشاش

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