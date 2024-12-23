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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لعرض مسرحية “مكسرة الدنيا” ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تجري حاليا البروفات النهائية الخاص بالعرض داخل أحد المسارح الخاصة بالقاهرة 

دنيا سمير غانم

ومن المتفرض ان تسافر دنيا إلى الرياض برفقة باقي أبطال المسرحية خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أنه سوف يبدأ عرضها على مسرح محمد العلي يو 3 يناير المقبل وتستمر حتى 7 يناير.

مسرحية “مكسرة الدنيا” من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ثروت وسامي مغاوري وكريم عفيفي ومريم الجندي آخرون.

مسلسل عايشة الدور

من جانب آخر تعاقدت الفنان دنيا سمير غانم لخوض مسلسلات رمضان 2025، مع المنتج محمد السبكي منذ أيام قليلة، وتم الاستقرار على اسم “عايشة الدور ” ليكون اسم مسلسلها الجديد.

وخلال العمل تعود دنيا سمير غانم للكوميديا مرة أخرى بهذا العمل، وبنت الذوات، وهذه الخطوط العريضة لعمها، حيث تظهر في ثوب بنت ذوات تتعرض للعديد من المواقف التي تظهرها بشكل كوميدي.

ومسلسل عايشة الدور من ليف كريم يوسف وأحمد الجندى وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج محمد أحمد السبكى، وجار حاليًا ترشيح الفنانين المقرر ان يظهرون معها ف العمل.

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