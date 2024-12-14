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ثقافة وفنون

بعد نجاح "الثمن"، رزان جمال تعود للدراما المعربة بمسلسل “القدر" نهاية ديسمبر

رزان جمال، فيتو
رزان جمال، فيتو

 بعد نجاحها اللافت في مسلسل الثمن، وهو أحد أشهر المسلسلات المعربة والمقتبسة من الدراما التركية، تعود النجمة اللبنانية رزان جمال إلى الساحة الفنية بمسلسل جديد يحمل اسم “القدر"، الذي يعتبر خطوة جديدة في مشوارها الفني.

 

مسلسل القدر.. تفاصيل أحدث أعمال رزان جمال 

 ومسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

يُذكر أن مسلسل القدر يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت.

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل القدر يوم ٢٤ ديسمبر على منصة شاهد وسيكون متاحا للجمهور في مصر على شاهد يوم ٢٩ ديسمبر.


الثمن.. تجربة سابقة لرزان جمال في عالم الدراما المعربة 

رزان جمال، اشتهرت بأدوارها المؤثرة في أعمال مثل مسلسل “ما وراء الطبيعة” ولها تجربة ناجحة في عالم الدراما المعربة من خلال مسلسل الثمن الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان وهو مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب. 

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