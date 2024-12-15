الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان نبيل
وفاة الفنان نبيل الحلفاوي

غيب الموت الفنان نبيل الحلفاوي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر ناهز الـ 77عامًا.

وفاة نبيل الحلفاوي

 كان  الفنان الكبير الفنان نبيل الحلفاوي  تعرضل أزمة صحية شديدة قبل أسبوع تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي 
نبيل الحلفاوي 

نبيل الحلفاوي

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي وقتها، أن الفنان الكبير كان يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي

شارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العمل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

 

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