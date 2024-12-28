السبت 28 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

شاهد لحظة تكريم اسم نبيل الحلفاوي بمعهد الفنون المسرحية

تكريم اسم نبيل الحلفاوي،
تكريم اسم نبيل الحلفاوي، فيتو

كرم منذ قليل، المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، اسم الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاوي، وذلك خلال حفل ختام الدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربي الذي ينظمه المعهد.

تكريم اسم نبيل الحلفاوي 

وسلم الدكتور أيمن الشيوي عميد معهد الفنون المسرحية درع التكريم للمخرج وليد الحلفاوي نجل الفنان الراحل، وسط تحية كبيرة من الحضور بمسرح المعهد.


وقال وليد الحلفاوي خلال تسلم تكريم والده الراحل: "شكرا لكل القائمين على هذا التكريم.. المكان دا كان يعتبر البيت بالنسبة لوالدي، وهو خريج المعهد سنة 1970K وكان بيقولي ان اجمل ذكريات حياته كانت هنا على سلم المعهد مع زمايله وأساتذته، وكلهم بعد كده ربنا كرمهم وبقوا نجوم نفخر بيهم".

رحيل نبيل الحلفاوي

وكان الفنان نبيل الحلفاوي قد وافته المنية يوم 15 ديسمبر الجاري، عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

آخر المشاركات الفنية لنبيل الحلفاوي

جدير بالذكر أن آخر مشاركة فنية للفنان نبيل الحلفاوي كانت في فيلم "تسليم أهالي" الذي عرض في عام 2022، ظهر فيه كضيف شرف إلى جانب النجوم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومى فؤاد، ودلال عبد العزيز، مع مجموعة من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح، شيكو، لوسى، وأحمد فتحى. الفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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نبيل الحلفاوي المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون مهرجان المسرح العربي
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