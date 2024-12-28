موعد انطلاق عرض مسلسل القدر على MBC1

مسلسل القدر، ينتظر عشاق المسلسلات المعربة انطلاق مسلسل القدر الذي يشارك به نخبة من نجوم لبنان وسوريا على شاشة التليفزيون.

ومن المقرر بدء عرض مسلسل القدر على قناة MBC1 ابتداء من غد الأحد ٢٩ ديسمبر في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية وسيتم عرض 5 حلقات من المسلسل أسبوعيا من الأحد إلى الخميس.

وسبق أن بدأ عرض المسلسل يوم ٢٤ ديسمبر الماضي على منصة شاهد في عدد من الدول العربية باستثناء مصر، ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل القدر للمشتركين بمنصة شاهد من مصر غدا الأحد.

أبطال مسلسل القدر

يشارك في مسلسل القدر نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت وميلاد يوسف ورندة كعدي ووسام حنا وفيكتوريا عون.

مسلسل القدر.. تفاصيل أحدث الأعمال العربية المقتبسة من الدراما التركية

مسلسل القدر هو نسخة معربة من المسلسل التركي لعبة القدر، ومن المتوقع أن يكون لهذا المسلسل صدى واسع بين جمهور الدراما العربية خاصة بعد نجاح تجارب سابقة للدراما المعربة.

واشتهرت رزان جمال إحدى بطلات المسلسل بأدوارها المؤثرة في أعمال مثل مسلسل “ما وراء الطبيعة” ولها تجربة ناجحة في عالم الدراما المعربة من خلال مسلسل الثمن الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من باسل خياط ونيقولا معوض وسارة أبي كنعان وهو مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب.

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