بعد إعلانه طرح ألبوم جديد، أبرز ١٠ أغنيات في مسيرة حسام حبيب

حسام حبيب، طرح النجم المصري حسام حبيب مؤخرًا بوستر ألبومه الجديد، والذي أثار إعجاب متابعيه ومحبيه على منصات التواصل الاجتماعي، كما شوق حسام جمهوره لألبومه بنشر "برومو" موسيقي لاحدي الأغاني التي سوف يتضمنها الألبوم عبر حسابه على انستجرام وصفحته على فيس بوك.

ويمثل هذا الألبوم عودة حسام حبيب لعالم الألبومات بعد غياب سنوات طوال منذ آخر ألبوم قدمه وهو فرق كتير الذي تم إصداره عام 2016.

تفاصيل أحدث ألبومات حسام حبيب

وسبق أن قال حسام حبيب في تصريحات لفيتو، أنه كان يقضي أغلب أوقاته بالاستوديو الخاص به لإنجاز أغاني الألبوم، الذي يتكون من 8 أغنيات، وأنه حرص على أختيار أغنيات درامية ورومانسية، وعبر عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور.

وعن سر عودته بألبوم كامل في ظل شيوع ظاهر الأغاني “السينجل” أكد حسام أنه ليس من أنصار الأغاني السينجل، بالرغم من أن البعض طلب منه طرح الأغنيات على طريقة السينجل عبر منصات الإنترنت المختلفة، لكن فضل أن يقدم ألبوما كاملًا.

وفي السطور القادمة نقدم أبرز 10 أغنيات في مسيرة حسام حبيب الفنية، والتي تركت بصمة كبيرة في قلوب معجبيه.

لسه

كانت أغنية لسه “هيد” الألبوم الأول لحسام حبيب والذي تم إصداره عام 2004، وبالرغم من أنها حققت نجاحًا كبيرًا وقت صدورها وجعلت اسم حسام حبيب لامعًا إلا أنه لا يحبها ويصفها بأنها “ليست ذوقه” حيث أنها فرضت عليه من قبل المنتج.

تعيشي معايا

طرح الفنان حسام حبيب هذه الأغنية “كفيديو مصور”على قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر الموسيقى أمير طعيمة ومن ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نابلسى.

والفيديو كليب تم تصويره فى جزيرة إبيزا فى إسبانيا، وهي إحدى أغنيات ألبوم "فرق كتير" الذي تم طرحه فى أكتوبر 2016.

كل ما أغني

أغنية جمعت حسام حبيب بزوجته السابقة الفنان شيرين عبد الوهاب وذلك قبل زواجهما، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى محمد سرحان وألحان حسام حبيب توزيع محمد النابلسى وإنتاج نجوم ريكوردز للإنتاج الفنى.

هنساه

أغنية من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، وميكساج محمد صقر.

شوفت بعينيا

تعتبر من أوائل الأغاني التي قدمت في قالب “الهاوس” في مصر، وصور حسام حبيب هذه الأغنية “فيديو كليب” ولاقى نجاحًا كبيرًا.

جوه القلب

أغنية جوه القلب من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، ولقد صورت كفيديو كليب وتعتبر من أبرز أغاني حسام حبيب.

إنت معايا

تم وضع هذه الأغنية على مشاهد في فيلم "تيمور وشفيقة"، ولقد أثارت هذه الأغنية أزمة بين حسام حبيب والملحن عمرو مصطفى حيث قال كل منهما أن اللحن ملكه.

بتوحشني

أغنية "بتوحشني" من كلمات محمد سرحان وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي، وتعتبر من أبرز أغاني حسام حبيب التي قدمها في مشواره الفني.

فرق كتير

كانت “هيد” ألبوم “فرق كتير” الذي يعتبر آخر ألبوماته الفنية، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسام حبيب وتوزيع محمد النابلسي، وإخراج الأمريكي الإسباني جون بيريز.

كدابة

تعتبر أغنية كدابة من أحدث الأغنيات التي قدمها حسام حبيب، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت وتوزيع أمين نبيل.

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