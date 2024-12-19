نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" (فيديو)

قدمت المطربة اللبنانية نجوى كرم مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

إذ قدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

أغنية "ع توقيت قلبي"

وقد أبدعت نجوى في تقديم الأغنية.. وتقول كلماتها:

ع توقيت قلبي.. الساعة هلّق عشق ونُصّ

وانتَ قاعد جنبي

بدّي تضلّ بقُربي.. بدل السّاعة سّاعة ونُصّ

ما بيشبع منّك قلبي

ما بدّي إلّا عيونك تيشوفوني حلوة

حتّى القمر من دونك مش عم شوفو مضوي

الله بلاني بالحبّ وشو حلوة هالبلوة

وعُرض فيديو أغنية "ع توقيت قلبي" بشكل حصري عبر قناة روتانا على “يوتيوب”، من إخراج المخرج اللبناني عماد عبود.

وتضمن مشاهد استعراضية تفاعل معها الجمهور الحاضر في ختام حلقات الموسم السابع من البرنامج الشهير Arabs Got Talent.

كما تم عرض الأغنية صوتيًّا عبر جميع إذاعات الوطن العربي والمنصات الموسيقية المتخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.