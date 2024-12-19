الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" (فيديو)

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

قدمت المطربة اللبنانية نجوى كرم مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

 إذ قدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

أغنية "ع توقيت قلبي"

وقد أبدعت نجوى في تقديم الأغنية.. وتقول كلماتها:

ع توقيت قلبي.. الساعة هلّق عشق ونُصّ

وانتَ قاعد جنبي

بدّي تضلّ بقُربي.. بدل السّاعة سّاعة ونُصّ

ما بيشبع منّك قلبي

ما بدّي إلّا عيونك تيشوفوني حلوة

حتّى القمر من دونك مش عم شوفو مضوي

الله بلاني بالحبّ وشو حلوة هالبلوة

وعُرض فيديو أغنية "ع توقيت قلبي" بشكل حصري عبر قناة روتانا على “يوتيوب”، من إخراج المخرج اللبناني عماد عبود.

وتضمن مشاهد استعراضية تفاعل معها الجمهور الحاضر في ختام حلقات الموسم السابع من البرنامج الشهير Arabs Got Talent. 

كما تم عرض الأغنية صوتيًّا عبر جميع إذاعات الوطن العربي والمنصات الموسيقية المتخصصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Arabs Got Talent المطربة اللبنانية نجوي كرم الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent نجوى كرم الملحن عماد شمس الدين الموزع الموسيقي هادي شرارة الشاعر مازن ضاهر أغنية ع توقيت قلبي

مواد متعلقة

ع توقيت قلبي، نجوى كرم تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة

نجوى كرم تلتقي جمهورها في جولة غنائية بمسارح عربية وعالمية

ads

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حريق مصنع شمع بشبرا الخيمة (صور)

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 20-12-2024

قمة الدول الثماني تعتمد إعلان القاهرة

أخبار الزمالك، تفاصيل جلسة جروس مع زيزو والتشكيل المتوقع أمام سيراميكا

منوعات

المزيد

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 حالات ينتهي فيها اللجوء وفقا للقانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

دار الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية