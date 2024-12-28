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ثقافة وفنون

سهر الصايغ تدخل المستشفى في حكيم باشا.. اعرف التفاصيل

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير أحداث دورها في مسلسل حكيم باشا الذى تشارك فيه مع الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

ويتم تصوير بعض المشاهد الخاصة بسهر الصايغ داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد مرورها بتعب مفاجئ بأحداث العمل، وتلعب الصايغ شخصية ابنة عم حكيم باشا ضمن أحداث المسلسل.

 



تفاصيل مسلسل حكيم باشا

ويتعرض م مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار. 

 

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار. 

 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 

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