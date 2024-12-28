السبت 28 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

سلوى عثمان تنتهي من تصوير مشاهدها في "حكيم باشا" خلال أيام

سلوى عثمان، فيتو
سلوى عثمان، فيتو

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “حكيم باشا”.

وأضافت سلوى عثمان لـ فيتو إنها ستنتهي من تصوير مشاهدها خلال يومين أو ثلاثة، بينما يتبقى لها نحو ثلث المشاهد في مسلسل حياة أو موت، والذي ينافس أيضا ضمن موسم رمضان المقبل.

 

وتتواجد الفنانة سلوى عثمان في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسلات: حكيم باشا، وسيد الناس، وحياة أو موت.

 

مسلسل حكيم باشا

 

ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 


 

 

مسلسل حياة أو موت

 

يذكر أن مسلسل حياة أو موت مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

 

 

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الفنانة سلوى عثمان مسلسل حكيم باشا مسلسلات رمضان مسلسل حياة أو موت

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